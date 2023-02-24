МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Вашингтон готов предоставить украинским властям финансовую поддержку с целью, чтобы в Киеве смирились с потерей территорий, пишет журналист американского журнала Time Филип Шорт.

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"Хотя никто не готов сказать об этом прямо, можно усомниться в том, что Белый дом вообще хочет, чтобы Украина изгнала российские войска со всех территорий, которые они занимают", — говорится в статье обозревателя.

По его мнению, президент США Джо Байден, как и его администрация, намерены предотвратить обострение ситуации в Крыму, где основная часть жителей считают себя русскими и который, с точки зрения Москвы, является таким же российским регионом, как и любой другой.

Он считает, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине. Именно из-за этого, считает журналист, самым вероятным сценарием дальнейших событий в Вашингтоне видят сохранение за Россией присоединенных территорий.

"Если такое произойдет, украинцы не без оснований воспримут это как предательство (Запада — прим. ред.), но в конце концов у Киева может не остаться иного выбора, кроме как смириться. Запад подсластит пилюлю, предоставив масштабную помощь в восстановлении", — делает вывод американский журналист. 

Украинские политики ранее многократно говорили о намерении провести наступательную операцию на Крым. В частности, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что стране необходимо снабжение западным оружием в том числе для удара по Крыму. Именно для этого они просят ракеты повышенной дальности и авиацию.