МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. США поднимут пошлины на российские металлы, минералы и продукцию химической промышленности, соответствующее постановление подпишет президент США Джо Байден, сообщил в пятницу Белый Дом. Стало известно, как долго страны G7 будут замораживать российские активы

Как уточняется, мера затронет более ста видов товаров на сумму 2,8 миллиарда долларов.

Кроме того, Вашингтон прекратит продавать товары 90 компаниям из России, Китая и других стран. Основанием для этого служит якобы уклонение от санкций и поддержка оборонного сектора РФ.

Ограничение затронет продажу в том числе полупроводников, при производстве которых использовались определенные американские технологии или ПО.

Западные страны ввели беспрецедентные антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине. Меры затронули сферы торговли, энергоресурсов, инвестиций, финансов, туризма. Кроме того, были заморожены российские валютные резервы в размере 300 миллиардов долларов.