США повысят пошлины на российские металлы и минералы
США повысят пошлины на более чем сто видов российских металлов, минералов и химикатов
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. США поднимут пошлины на российские металлы, минералы и продукцию химической промышленности, соответствующее постановление подпишет президент США Джо Байден, сообщил в пятницу Белый Дом.
Как уточняется, мера затронет более ста видов товаров на сумму 2,8 миллиарда долларов.
Кроме того, Вашингтон прекратит продавать товары 90 компаниям из России, Китая и других стран. Основанием для этого служит якобы уклонение от санкций и поддержка оборонного сектора РФ.
Ограничение затронет продажу в том числе полупроводников, при производстве которых использовались определенные американские технологии или ПО.
Западные страны ввели беспрецедентные антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине. Меры затронули сферы торговли, энергоресурсов, инвестиций, финансов, туризма. Кроме того, были заморожены российские валютные резервы в размере 300 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/world/20230224/839899243.html
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