ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Более 200 физлиц и предприятий попадут под новые санкции США в связи со спецоперацией на Украине, следует из заявления Белого Дома. США повысят пошлины на российские металлы и минералы

"Сегодня, в координации с партнерами из G7 и союзниками, министерство финансов и госдепартамент введут широкие санкции против ключевых секторов, приносящих доход", — говорится в сообщении.

Как уточняется, под ограничения попадут лица из России, Европы, а также некоторых азиатских и ближневосточных государств. В частности, в "черные списки" внесены российские чиновники и финансовые учреждения, работающие в зоне спецоперации.

Согласно заявлению, санкции США будут нацелены на будущие энергетические возможности России, но не навредят текущему производству энергоресурсов и функционированию рынка.

Западные страны ввели беспрецедентные антироссийские санкции на фоне украинского конфликта. Меры затронули сферы торговли, энергоресурсов, инвестиций, финансов, туризма. Кроме того, были заморожены российские валютные резервы в размере 300 миллиардов долларов.