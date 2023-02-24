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ЕС достиг политического соглашения по эмбарго на российские алмазы
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Странам Европейского союза удалось достичь политического соглашения по вопросу эмбарго на российские алмазы, сообщил польский при ЕС посол Анджей Садось. "Нам удалось достичь... ПРАЙМ, 24.02.2023
экономика, мировая экономика, новости, ес, россия, польша, санкции против рф, импорт, алмазы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 24 фев — ПРАЙМ. Странам Европейского союза удалось достичь политического соглашения по вопросу эмбарго на российские алмазы, сообщил польский при ЕС посол Анджей Садось.
"Нам удалось достичь политического соглашения", — заявил он.
Дипломат подчеркнул, что обсуждение десятого пакета санкций против РФ еще идет, но Варшаве удалось продвинуться по некоторым вопросам, в том числе по атомной энергетике.
Садось уточнил, что эмбарго на импорт алмазов из России рассматривалось в сотрудничестве с "Большой семеркой". Он выразил надежду, что соответствующее заявление поступит от G7 уже в пятницу.
Запад ввел беспрецедентные санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине. Ограничения затронули торговлю, инвестиции, финансы, сферу энергоресурсов и туризма.
ЕС утвердил уже девять пакетов антироссийских мер и ведет работу над десятым, однако странам пока не удалось его согласовать.