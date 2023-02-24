ВАРШАВА, 24 фев — ПРАЙМ. Странам Европейского союза удалось достичь политического соглашения по вопросу эмбарго на российские алмазы, сообщил польский при ЕС посол Анджей Садось. Польша недовольна десятым пакетом антироссийских санкций, сообщили СМИ

"Нам удалось достичь политического соглашения", — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что обсуждение десятого пакета санкций против РФ еще идет, но Варшаве удалось продвинуться по некоторым вопросам, в том числе по атомной энергетике.

Садось уточнил, что эмбарго на импорт алмазов из России рассматривалось в сотрудничестве с "Большой семеркой". Он выразил надежду, что соответствующее заявление поступит от G7 уже в пятницу.

Запад ввел беспрецедентные санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине. Ограничения затронули торговлю, инвестиции, финансы, сферу энергоресурсов и туризма.

ЕС утвердил уже девять пакетов антироссийских мер и ведет работу над десятым, однако странам пока не удалось его согласовать.