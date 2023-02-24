МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Украина денонсировала договоры с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщается в телеграм-канале члена Верховной рады Ярослава Железняка. На Украине прошли обыски у членов правления принадлежащего россиянину банка

"Парламент денонсировал все договоры с РФ по Азовскому морю!", — говорится в сообщении.

По его словам, законопроект о денонсации поддержали 303 парламентария.

Договор, заключенный между РФ и Украиной 20 лет назад, позволял свободно осуществлять судоходство под российскими и украинскими флагами. Кроме того, документ предполагал сотрудничество двух государств в рыболовстве, судоходстве, а также в области защиты морской среды.