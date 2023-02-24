Украина денонсировала договор с Россией о сотрудничестве в Азовском море
Рада денонсировала договор с Россией о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Украина денонсировала договоры с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщается в телеграм-канале члена Верховной рады Ярослава Железняка.
"Парламент денонсировал все договоры с РФ по Азовскому морю!", — говорится в сообщении.
По его словам, законопроект о денонсации поддержали 303 парламентария.
Договор, заключенный между РФ и Украиной 20 лет назад, позволял свободно осуществлять судоходство под российскими и украинскими флагами. Кроме того, документ предполагал сотрудничество двух государств в рыболовстве, судоходстве, а также в области защиты морской среды.
https://1prime.ru/world/20230224/839899858.html
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