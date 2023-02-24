ПЕКИН, 24 фев — ПРАЙМ. Проблема имущественного расслоения — хроническая болезнь американского общества, грязное пятно на демократии США, заявил МИД Китая в своем докладе "Правда о растущем разрыве между богатыми и бедными в США". Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Китай выступил с заявлением по вопросу урегулирования украинского кризиса

"США не только крупнейшая экономика в мире, но и государство с наибольшим расслоением на богатых и бедных среди западных стран. Уже долгое время они находятся в тупиковой ситуации, когда богатые становятся все богаче, а бедные все беднее", — говорится в докладе, который сфокусирован на проблеме экономической поляризации в США.

Авторы документа утверждают, что неравенство благосостояния в американском обществе начало расти в 1970-х годах и продолжается сегодня.

"Богатые все богатели, бедные все беднели, а средний класс уменьшался. Эта тенденция все еще продолжается по сей день", — констатирует доклад МИД КНР.

Также в документе отмечается, что по данным Всемирного банка, коэффициент Джини, измеряющий неравенство в распределении доходов, вырос в США с 0,353 в 1974 году до 0,415 в 2019. Кроме того, по данным Бюро переписи населения США, в период с 1970-2020 годов, доходы домохозяйств верхнего квинтиля выросли на 182%, до 253 тысяч долларов, а домохозяйства со средним доходом и нижнего квинтиля "разбогатели" за тот же период на 133% и 113% соответственно, до 72 тысяч и 15 тысяч долларов.

Доклад особо подчеркивает, что на сегодняшний день 37 миллионов американцев живут за чертой бедности, и излагает причины такой ситуации.

"Расширение разрыва между богатыми и бедными в США вызвано множеством факторов, включая монополию, электоральную политику, политические курсы правительства, ослабление профсоюзов, расовую дискриминацию", — сообщается в документе.

Наконец, отмечают авторы доклада, рост имущественного расслоения стал одной из главных причин углубления социального кризиса в США.

"Такие проблемы, как учащающиеся этнические конфликты, растущая бездомность, городские беспорядки, насильственные преступления, тесно связаны с этим", — говорится в документе.

"Будучи капиталистическим государством номер один в мире, США не могут скрыть "под яркой вуалью" жестокую реальность растущего расслоения на богатых и бедных, проблема уже стала хроническим недугом американского общества и грязным пятном на американской демократии и правах человека", — заключает МИД КНР.