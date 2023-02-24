МИД Китая назвал имущественное расслоение хронической болезнью американского общества
ПЕКИН, 24 фев — ПРАЙМ. Проблема имущественного расслоения — хроническая болезнь американского общества, грязное пятно на демократии США, заявил МИД Китая в своем докладе "Правда о растущем разрыве между богатыми и бедными в США". Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
"США не только крупнейшая экономика в мире, но и государство с наибольшим расслоением на богатых и бедных среди западных стран. Уже долгое время они находятся в тупиковой ситуации, когда богатые становятся все богаче, а бедные все беднее", — говорится в докладе, который сфокусирован на проблеме экономической поляризации в США.
Авторы документа утверждают, что неравенство благосостояния в американском обществе начало расти в 1970-х годах и продолжается сегодня.
"Богатые все богатели, бедные все беднели, а средний класс уменьшался. Эта тенденция все еще продолжается по сей день", — констатирует доклад МИД КНР.
Также в документе отмечается, что по данным Всемирного банка, коэффициент Джини, измеряющий неравенство в распределении доходов, вырос в США с 0,353 в 1974 году до 0,415 в 2019. Кроме того, по данным Бюро переписи населения США, в период с 1970-2020 годов, доходы домохозяйств верхнего квинтиля выросли на 182%, до 253 тысяч долларов, а домохозяйства со средним доходом и нижнего квинтиля "разбогатели" за тот же период на 133% и 113% соответственно, до 72 тысяч и 15 тысяч долларов.
Доклад особо подчеркивает, что на сегодняшний день 37 миллионов американцев живут за чертой бедности, и излагает причины такой ситуации.
"Расширение разрыва между богатыми и бедными в США вызвано множеством факторов, включая монополию, электоральную политику, политические курсы правительства, ослабление профсоюзов, расовую дискриминацию", — сообщается в документе.
Наконец, отмечают авторы доклада, рост имущественного расслоения стал одной из главных причин углубления социального кризиса в США.
"Такие проблемы, как учащающиеся этнические конфликты, растущая бездомность, городские беспорядки, насильственные преступления, тесно связаны с этим", — говорится в документе.
"Будучи капиталистическим государством номер один в мире, США не могут скрыть "под яркой вуалью" жестокую реальность растущего расслоения на богатых и бедных, проблема уже стала хроническим недугом американского общества и грязным пятном на американской демократии и правах человека", — заключает МИД КНР.
https://1prime.ru/world/20230224/839900397.html