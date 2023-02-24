Еврокомиссия: антиинфляционный акт США сможет навредить нескольким отраслям экономики ЕС
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Документ, предусматривающий субсидии в ряд секторов экономики США, связанных в том числе с так называемой "чистой" энергией, представляет угрозы для конкурентоспособности для нескольких отраслей в Евросоюзе, заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер.
"Более тщательный анализ субсидий показывает, что основные угрозы для европейской конкурентоспособности будут ограничены несколькими отраслями… некоторые европейские компании, возможно, будут заинтересованы в инвестировании в США, а не в свой родной континент, но… их решения будут основываться не только на новых американских субсидиях", — приводит мнение вице-президента Еврокомиссии газета Wall Street Journal.
Такие отрасли, как производство ветряных турбин, аккумуляторов для электромобилей, добыча и переработка сырья, используемого для производства этих продуктов, могут быть привлечены в США благодаря субсидиям. При этом, по словам Вестагер, США также могут приостановить ускорение развития "зеленых" отраслей в Европе, создавая риск того, что некоторые инвестиции в конечном итоге не будут осуществлены.
Акт об инфляции, подписанный президентом США Джо Байденом в минувшем августе, предусматривает, в том числе, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Также он включает в себя выделение 370 миллиардов долларов на "чистую" энергетику и достижение "климатических целей", 64 миллиарда — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Акт призван увеличить инвестиции США в эти сектора.
Европейская комиссия ранее предупредила, что акт "дискриминирует компании из ЕС" и угрожает промышленной базе союза. ЕС ведет с Соединенными Штатами переговоры об этом акте.
https://1prime.ru/world/20230224/839900497.html