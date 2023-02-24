МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Документ, предусматривающий субсидии в ряд секторов экономики США, связанных в том числе с так называемой "чистой" энергией, представляет угрозы для конкурентоспособности для нескольких отраслей в Евросоюзе, заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер. Херш рассказал, как Байден случайно раскрыл секретный план США

"Более тщательный анализ субсидий показывает, что основные угрозы для европейской конкурентоспособности будут ограничены несколькими отраслями… некоторые европейские компании, возможно, будут заинтересованы в инвестировании в США, а не в свой родной континент, но… их решения будут основываться не только на новых американских субсидиях", — приводит мнение вице-президента Еврокомиссии газета Wall Street Journal.

Такие отрасли, как производство ветряных турбин, аккумуляторов для электромобилей, добыча и переработка сырья, используемого для производства этих продуктов, могут быть привлечены в США благодаря субсидиям. При этом, по словам Вестагер, США также могут приостановить ускорение развития "зеленых" отраслей в Европе, создавая риск того, что некоторые инвестиции в конечном итоге не будут осуществлены.

Акт об инфляции, подписанный президентом США Джо Байденом в минувшем августе, предусматривает, в том числе, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Также он включает в себя выделение 370 миллиардов долларов на "чистую" энергетику и достижение "климатических целей", 64 миллиарда — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Акт призван увеличить инвестиции США в эти сектора.

Европейская комиссия ранее предупредила, что акт "дискриминирует компании из ЕС" и угрожает промышленной базе союза. ЕС ведет с Соединенными Штатами переговоры об этом акте.