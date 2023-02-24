МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Американский Минфин в 2023 году приложит вдвое больше усилий для пресечения обхода санкций со стороны России, заявила глава ведомства Джанет Йеллен. Стало известно, как долго страны G7 будут замораживать российские активы

"В предстоящем году мы удвоим наши усилия по пресечению попыток России уклониться от санкций", — сказала она в ходе пресс-конференции с министром финансов Великобритании Джереми Хантом.

По словам Йеллен, Вашингтон будет производить обмен разведданными, выявлять и ликвидировать конкретные сети, а также предпримет меры, чтобы затруднить уклонение от санкций через компании и юрисдикции.

Западные страны ввели масштабные ограничения в отношении РФ в связи со спецоперацией на Украине. Меры затронули торговую сферу, инвестиции, финансы, энергетику, логистическую отрасль и туризм.

В пятницу США анонсировали введение новых санкций против более чем 200 физических и юридических лиц из России и третьих стран.