2023-02-24T16:32:37+03:00
2023-02-24T16:32:37+03:00
2023-02-24T16:32:37+03:00
2023
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США "удвоят" усилия по пресечению обхода санкций
Мировая экономика
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Американский Минфин в 2023 году приложит вдвое больше усилий для пресечения обхода санкций со стороны России, заявила глава ведомства Джанет Йеллен. "В предстоящем году мы удвоим... ПРАЙМ, 24.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Американский Минфин в 2023 году приложит вдвое больше усилий для пресечения обхода санкций со стороны России, заявила глава ведомства Джанет Йеллен.
"В предстоящем году мы удвоим наши усилия по пресечению попыток России уклониться от санкций", — сказала она в ходе пресс-конференции с министром финансов Великобритании Джереми Хантом.
По словам Йеллен, Вашингтон будет производить обмен разведданными, выявлять и ликвидировать конкретные сети, а также предпримет меры, чтобы затруднить уклонение от санкций через компании и юрисдикции.
Западные страны ввели масштабные ограничения в отношении РФ в связи со спецоперацией на Украине. Меры затронули торговую сферу, инвестиции, финансы, энергетику, логистическую отрасль и туризм.
В пятницу США анонсировали введение новых санкций против более чем 200 физических и юридических лиц из России и третьих стран.