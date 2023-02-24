МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Доходы населения США в январе выросли на 0,6% по сравнению с декабрем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. Европу предупредили об опасности антиинфляционного акта США

В то же время потребительские расходы увеличились на 1,8% в месячном выражении.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста доходов на 1% и роста расходов на 1,3%.

Кроме того, располагаемые доходы населения в США в январе выросли на 2% по сравнению с декабрем, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, увеличились на 1,8%. В США озвучили страшную для Украины правду, которую боялись говорить прямо

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.