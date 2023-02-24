МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. США внесли в "черный список" десять юрлиц из России, Китая, Канады, Люксембурга и Нидерландов, говорится в заявлении американского Министерства торговли. США расширили санкции против России

Еще несколько десятков российских компаний попали под ограничения за поддержку ВПК РФ, а технопарк "Сколково" и связанные с ним предприятия – за угрозу нацбезопасности США, отмечается в материалах.

Меры вступят в силу с 27 февраля и затронут в общей сложности 76 российских предприятий, среди них Фонд "Сколково", НИИ "Сколтех", компании "Кремний", VisionLabs, "Дизайн Центр "Союз".

Помимо этого, Минторг расширил список товаров, причисляемых к предметам роскоши, относительно России и Белоруссии. Перечень пополнили еще 276 позиций. США введут 200-процентную пошлину на импорт российского алюминия

Кроме того, в пятницу Вашингтон расширил антироссийские санкции, включив в них несколько российских банков, свыше десятка финансовых институтов, а также российских министров.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в связи со спецоперацией на Украине. Под ограничения попали сферы торговли, инвестиций, финансов, туризма. Кроме того, оказались заблокированы российские активы и валютные резервы.