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США введут дополнительные тарифы на некоторые российские товары
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Вашингтон принял решение о дополнительном повышении тарифов на некоторые российские товары, следует из заявления американского торгпреда Кэтрин Тай. О введении данной меры объявил... ПРАЙМ, 24.02.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, россия, санкции против рф, тарифы, торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Вашингтон принял решение о дополнительном повышении тарифов на некоторые российские товары, следует из заявления американского торгпреда Кэтрин Тай.
О введении данной меры объявил президент США Джо Байден, говорится в сообщении.
Как уточняется, повышение тарифов затронет товары из РФ на сумму около 2,8 миллиарда долларов.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты с 10 марта введут пошлину на импорт российского алюминия и товаров из него в размере 200 процентов.