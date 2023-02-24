МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Вашингтон принял решение о дополнительном повышении тарифов на некоторые российские товары, следует из заявления американского торгпреда Кэтрин Тай. США введут 200-процентную пошлину на импорт российского алюминия

О введении данной меры объявил президент США Джо Байден, говорится в сообщении.

Как уточняется, повышение тарифов затронет товары из РФ на сумму около 2,8 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты с 10 марта введут пошлину на импорт российского алюминия и товаров из него в размере 200 процентов.