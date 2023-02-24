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2023-02-24T18:53:00+03:00
2023
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Блинкен заявил о необходимости продления "продуктовой сделки"
Мировая экономика
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Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании СБ ООН, призвал продлить и расширить "продуктовую сделку", истекающую в марте. Он поблагодарил генсека ООН и Турцию за... ПРАЙМ, 24.02.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, энтони блинкен, продуктовая сделка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ООН, 24 фев — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании СБ ООН, призвал продлить и расширить "продуктовую сделку", истекающую в марте.
Он поблагодарил генсека ООН и Турцию за содействие в заключении "зерновой сделки".
"Мы должны обеспечить продление и расширение этой инициативы", — сказал Блинкен.