ООН, 24 фев — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании СБ ООН, призвал продлить и расширить "продуктовую сделку", истекающую в марте. Турция приложит усилия для продления "продуктовой сделки"

Он поблагодарил генсека ООН и Турцию за содействие в заключении "зерновой сделки".

"Мы должны обеспечить продление и расширение этой инициативы", — сказал Блинкен.