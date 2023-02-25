МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Страны ЕС одобрили десятый пакет санкций в отношении России, сообщает представительство председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Швеции. Канада ввела новые санкции против России

"Сегодня ЕС ободрил десятый пакет российских санкций. Пакет включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду и доставляют дроны, используемые Россией в войне, меры против российской дезинформации", — говорится в сообщении представительства в Twitter.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.