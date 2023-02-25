МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Польша согласилась на принятие 10-го пакета санкций против России, поставив ряд условий, сообщил посол Польши при ЕС Анджей Садось. Посол назвал санкции Запада против России бессмысленными

По его словам, первым условием является рассмотрение Еврокомиссией в контексте санкционного режима вопроса о якобы незаконной депортации украинских детей в Россию. Второй – немедленное начало работы над пакетом санкций против Белоруссии. "Мы ожидаем, что они будут приняты в понедельник", — отметил он.

В-третьих, Польша требует немедленно начать работать над санкциями в атомной сфере. "Речь идет и о топливе, и о санкциях в отношении "Росатома" и руководства компании", — отметил он.

Четвертое требование — санкции в отношении российских алмазов. Пятый пункт – создание Еврокомиссией механизма, осуществляющего мониторинг и подготавливающего ежеквартальный отчет по диверсификации импорта из РФ синтетического каучука странами ЕС.

Шестое условие — начало работы Еврокомиссией над введением санкций против российских "пропагандистов". "Сегодня Польша представила Еврокомиссии более 150 имен. Мы договорились с Еврокомиссией об очень сжатых сроках включения этих лиц в санкционные списки", — отметил он.

С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.