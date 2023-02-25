МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Новые санкции Евросоюза в отношении России будут официально одобрены 25 февраля утром, передает агентство Блумберг со ссылкой на дипломата. США ввели санкции против компаний и физлиц из ЕС

Ранее представительство председательствующей в настоящее время в совете Евросоюза Швеции сообщило, что страны ЕС одобрили десятый пакет санкций в отношении России. Десятый пакет санкций вызвал разногласия в Евросоюзе, представители стран не могли принять его несколько дней.

"Официальное одобрение будет получено только в субботу утром в соответствии с процедурой ЕС", — говорится в сообщении агентства.

Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.