МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Французская гостиничная компания Accor не собирается покидать российский рынок, если только более строгие санкции не вынудят ее сделать это, сообщает газета Telegraph со ссылкой на гендиректора компании Себастьяна Базена.

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"Причина, по которой мы не прекратили, заключается в том, что у нас законных оснований. <…> Даже если мы прекратим <…>, ей (гостиницей) будут управлять одни и те же люди, а владелец и я не сможем быть ответственными лицами. <…> У меня есть фидуциарные обязательства на следующие 25 лет", — добавил он.

Гендиректор также отметил, что в случае ухода с российского рынка придется продать всё "за доллар", что позволит россиянам обогатиться.