МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Посол России в США Анатолий Антонов назвал "бездумными" новые американские санкции и предупредил, что продолжающиеся поставки оружия на Украину только затягивают конфликт. Yadro прокомментировал введение против него санкций США

Рестрикциями против десятков физических и юридических лиц, а также очередным пакетом военной помощи на 2 миллиарда долларов США отметили первую годовщину начала российской военной спецоперации.

"Двадцать четвертого февраля мир стал свидетелем очередной порции таких же бездумных, как и ранее, экономических и персональных санкций в отношении России и ее граждан. Нас опять хотят заставить "страдать". Неужели, кто-то считает, что таким образом можно добиться отказа нашей страны от независимой политики, столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира, основанного на принципе неделимой безопасности, на международном праве и Уставе ООН?" — сказал Антонов журналистам.

"Здесь никак не могут понять, что новые поставки ПВН (продукции военного назначения), как и все предыдущие, лишь затягивают ход конфликта, ведут к продолжению кровопролития, никак не помогая приблизить установление мира", — добавил он.

Посол выразил уверенность в том, что у США с союзниками ничего не получится с "санкционным удушением России".

"Тем временем в большинстве стран-зачинщиков рестрикций бушует кризис, растет дефицит товаров и галопирует инфляция. Опыт прежних санкций показал, что в большей степени они наносят ущерб мировому рынку, ухудшают положение простых граждан в государствах, которые инициируют или поддерживают безрассудные санкции", — сказал Антонов.