Япония выделит Молдавии заем в размере 100 миллионов долларов
Премьер Кисида: Япония выделит Молдавии заем в размере 100 миллионов долларов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Япония выделит Молдавии заем в размере 100 миллионов долларов, заявил премьер Фумио Кисида на прошедшем накануне в режиме онлайн саммите G7. Заявление по итогам встречи распространил МИД Японии.
"Премьер-министр Кисида ознакомил (членов G7) с решением Японии выделить Молдове заем в иенах в размере 100 миллионов долларов", — говорится в заявлении МИД.
Накануне Кисида провел пресс-конференцию, в ходе которой сообщил, что общая сумма помощи Японии Украине за год, включая гуманитарную и финансовую помощь, а также займы, составила 71 миллиард долларов.
https://1prime.ru/world/20230225/839904222.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.