МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Япония выделит Молдавии заем в размере 100 миллионов долларов, заявил премьер Фумио Кисида на прошедшем накануне в режиме онлайн саммите G7. Заявление по итогам встречи распространил МИД Японии. Санду заявила о "газовой независимости" Молдавии от России

"Премьер-министр Кисида ознакомил (членов G7) с решением Японии выделить Молдове заем в иенах в размере 100 миллионов долларов", — говорится в заявлении МИД.

Накануне Кисида провел пресс-конференцию, в ходе которой сообщил, что общая сумма помощи Японии Украине за год, включая гуманитарную и финансовую помощь, а также займы, составила 71 миллиард долларов.