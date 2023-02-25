Украина стала "средством обогащения" американских чиновников, заявили в США
Журналистка Робинсон: чиновники США превратили Украину в средство собственного обогащения
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Чиновники и политики США превратили Украину в средство собственного обогащения, написала в Twitter бывший корреспондент телеканала Newsmax Эмералд Робинсон. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Робинсон, "подавляющее большинство американских политиков превратили Украину в крупнейшую в мире схему по отмыванию денег, потому что они держат ответ перед Пентагоном, а не перед народом".
Вместе с тем он заявила, что военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов буквально захватил весь конгресс.
https://1prime.ru/world/20230225/839904398.html
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