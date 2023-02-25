МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. На сегодняшний день Украина находится в шатком положении, и все из-за нескольких крупных проблем, с которыми столкнулись Соединенные Штаты и власти Евросоюза, написало издание Economist. В Германии предсказали, какие конфликты ожидают Запад в будущем

"Будущее Украины висит на волоске, и в ближайшие годы будет крайне туманным", — констатировал британский журнал.

В материале отмечается, что авторитет Запада во главе с Вашингтоном рушится на глазах, и это подтверждают негативный опыт американцев в Афганистане и Ираке, провальные смены правительств и полная ответственность западных стран за мировой финансовый кризис. Именно поэтому сейчас Штаты всеми силами хотят исправить ситуацию и пытаются поднять свой "авторитет" при помощи конфликта вокруг Украины, добавил обозреватель Economist.

Британское издание подчеркнуло, что на сегодняшний день перед Западом стоят три фундаментальных геополитических вопроса. Первый — это оценка роли США в контексте европейской безопасности, второй — будут ли в состоянии европейские члены НАТО взять на себя ответственность за большую часть обороны региона, и, наконец, третий — к какому выводу придут остальные страны мира. По мнению Economist, эти три слагаемых и станут судьбоносными для определения исхода конфликта вокруг Украины, поскольку все происходящее является "лакмусовой бумажкой" для авторитета Запада.

Подводя итог, журнал констатировал, что способность Запада заручиться поддержкой мирового сообщества "остается под большим вопросом". "Печально, что платить за это придется, скорее всего, Украине", — подытожил автор материала.