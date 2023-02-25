МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Запад искусственно продлевает агонию Украины, а затем сдаст ее в утиль за ненадобностью, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона". Медведев рассказал об ответе России на попытки нанести ей поражение

"Но ее агонию Запад искусственно продлевает в надежде, что таким образом можно измотать и ослабить Россию — своего давнего и важнейшего геополитического противника", — говорится в тексте.

По мнению Медведева, в последствии "использованное сдадут в утиль", но Киев пока этого не осознал.

Коллективный Запад стремится чужими руками одолеть Россию, и эта цель оправдывает любые расходы, а на страдающих украинцев и европейцев "плюют с высокой колокольни", считает зампред Совбеза. Путин: российская экономика оказалась гораздо прочнее чем думали на Западе

По словам зампреда СБ, Москве противостоит "целая империя разнообразных врагов", полсотни стран хотят "задушить и стереть нашу страну с лица земли", но сильным сдерживающим фактором остается ядерный потенциал России.

"Оружия, в том числе современного и высокоточного, у нас достаточно… Пока у тех, кто науськивает укронацистов, хватает здравомыслия отдавать себе в этом отчет", — написал Медведев.

Кроме того, РФ остается самодостаточной страной, свободной в действиях и способной постоять за себя, подчеркнул он.

"У нас никаких "шефов" нет…. Давить на нас бессмысленно, приказывать и запугивать — бесполезно", — отмечается в статье.

При этом гибридная война против России продолжается, а общий объем военной помощи, которую Вашингтон предоставил Киеву, скоро достигнет 50 миллиардов долларов без учета европейских "передач", указал Медведев.