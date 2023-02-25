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2023
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Стали известны новые детали десятого пакета антироссийских санкций ЕС
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Новые антироссийские санкции ЕС затронут в общей сложности 121 физическое и юридическое лицо, сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. Согласно публикации на его... ПРАЙМ, 25.02.2023
экономика, мировая экономика, новости, ес, россия, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции ЕС затронут в общей сложности 121 физическое и юридическое лицо, сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.
Согласно публикации на его странице в твиттере, речь идет о тех, кто способствовал "депортации украинских детей", производству оружия и уклонению от санкций.
Кроме того, предполагаются дополнительные экспортные запреты.
Евросоюз одобрил десятый пакет санкций против РФ ранее в субботу после продолжительных обсуждений.
Масштабные ограничительные меры в отношении Москвы были введены западными странами в связи со спецоперацией на Украине. Они затронули торговлю, энергетику, инвестиции, финансы, туризм и логистику.
В пятницу США, Канада и Великобритания объявили о расширении санкций.