МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции ЕС затронут в общей сложности 121 физическое и юридическое лицо, сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. Посол назвал санкции Запада против России бессмысленными

Согласно публикации на его странице в твиттере, речь идет о тех, кто способствовал "депортации украинских детей", производству оружия и уклонению от санкций.

Кроме того, предполагаются дополнительные экспортные запреты.

Евросоюз одобрил десятый пакет санкций против РФ ранее в субботу после продолжительных обсуждений.

Масштабные ограничительные меры в отношении Москвы были введены западными странами в связи со спецоперацией на Украине. Они затронули торговлю, энергетику, инвестиции, финансы, туризм и логистику.

В пятницу США, Канада и Великобритания объявили о расширении санкций.