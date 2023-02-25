НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев — ПРАЙМ. Бизнес-делегации Индии и Германии подписали ряд важных деловых соглашений на полях визита канцлера Германии Олафа Шольца в Нью-Дели и его встречи с премьером Индии Нарендрой Моди, сообщили лидеры Индии и Германии на совместной пресс-конференции. Россия осталась крупнейшим поставщиков угля в Германию

"Помимо того, что Германия является нашим крупнейшим торговым партнером в Европе, она также является важным источником инвестиций в Индию. Прочные связи между Индией и Германией основаны на общих демократических ценностях и интересах друг друга… Отношения Индии и Германии основаны на глубоком понимании между двумя странами. У нас есть история торгового обмена. Германия — наш крупнейший торговый партнер в Европе", — сказал Моди во время совместной пресс-конференции в Хайдарабадском дворце в Дели.

Он отметил, что бизнес-делегации двух стран подписали "важные соглашения" на полях встречи и добавил, что Индия воодушевлена интересом Германии к кампаниям "Сделано в Индии" и "Самостоятельная Индия", направленных на развитие производства в стране.

Как отметил канцлер Германии, лидеры обеих стран выступают за углубление торговых и экономических отношений. ФРГ хочет купить трубы, оставшиеся при строительстве "Северного потока — 2"

"Мы хотим дальнейшего углубления торговых отношений между Европейским союзом и Индией, и именно поэтому мы оба решительно выступаем за скорейшее завершение переговоров о соглашении о свободной торговле и соглашении о защите инвестиций, я лично позабочусь о том, чтобы это не затянулось", — сказал Шольц.

Он отметил, что в Индии активно работают 1,8 тысячи немецких компаний.

"Они создали 10 из 1000 рабочих мест и являются одними из крупнейших иностранных инвесторов в вашей стране. И наше намерение состоит в том, чтобы поставить это на устойчивую основу и расширить это сотрудничество. Численность персонала, занятого здесь, должна значительно возрасти, и соглашения, которых члены деловых делегаций достигли друг с другом, указывают путь в этом направлении", — отметил канцлер Германии.

Шольц находится в Индии с двухдневным государственным визитом. Помимо встречи с Моди сегодня канцлер Германии встретится с президентом Индии Драупади Мурму. Как отмечал МИД Индии, визит канцлера Германии позволит "укрепить сотрудничество в области безопасности и обороны, работать над более тесными экономическими связями, расширить возможности для мобильности талантов и дать стратегическое руководство продолжающемуся сотрудничеству в области науке и технологии".