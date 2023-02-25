МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Совет Европейского союза опубликовал заявление по десятому пакету антироссийских санкций, в него попадут 96 организаций, в том числе три банка, следует из опубликованных материалов. Российские банки ответили на новые британские санкции

У всех компаний, попавших под санкции, будут заморожены активы, им откажут в предоставлении экономических ресурсов, говорится в заявлении.

Новые ограничительные меры предполагают запрет на поставку в Россию более широкого перечня товаров, в том числе спецтехники, запчастей для грузовиков, деталей машин, реактивных двигателей и электроники. В отношении импорта начнут действовать дополнительные ограничения на ввоз асфальта и синтетического каучука. Кроме того, в целях предотвращения обхода санкций запрещается транзит через РФ европейских товаров и технологий двойного назначения.

Россиянам нельзя будет занимать руководящие посты в стратегических предприятиях Евросоюза, в том числе энергетических и транспортных, "поскольку влияние России в этих органах может угрожать их нормальному функционированию", говорится в документе. Ранее Брюссель уже запретил гражданам ЕС занимать должности в руководстве российских госкомпаний или компаний с государственным контролем. Венгрия предложила снять санкции с девяти россиян

Вводятся обязательства по более подробному информированию о замороженных активах подсанкционных лиц и Центрального банка РФ.

Десятый пакет санкций обязывает авиакомпании заранее информировать власти о планируемых частных авиарейсах между ЕС и Россией, в том числе через третьи страны.

ЕС также ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа гражданам России, за исключением части объектов СПГ. Как уточняется, решение, нацеленное на защиту безопасности поставок газа в ЕС, не даст Москве использовать поставки газа "в качестве оружия и рисков манипулирования рынком".

Совет ЕС добавил в санкционный список семь иранских предприятий, обвинив их в поставках в Россию товаров двойного назначения. По сообщениям СМИ, речь может идти в том числе о компаниях Oje Parvaz Mado Nafar, Paravar Pars, Qods Aviation Industries и Shahed Aviation Industries.

Помимо этого, накладывается запрет на трансляции и распространение RT Arabic и Sputnik Arabic.

Списки персональных санкций станут известны позднее, после публикации в официальном журнале ЕС.