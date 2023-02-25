МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. После введения десятого пакета антироссийских санкций почти половина экспорта Европейского союза в Россию окажется под ограничениями, сообщила Еврокомиссия. Совет ЕС опубликовал заявление по новым антироссийским санкциям

"С учетом сегодняшнего пакета, Евросоюз в общей сложности ввел санкции против почти половины (49%) своего экспорта в Россию по данным на 2021 год", — говорится в заявлении.

Ранее в субботу Совет ЕС опубликовал заявление по новым мерам в отношении РФ. Так, вводятся дополнительные запреты на поставки в Россию спецтехники, запчастей и электроники, а также на импорт российского асфальта и синтетического каучука.

Эти меры затронули экспорт ЕС на общую сумму 11,4 миллиарда евро, а введенные ранее пакеты санкций коснулись поставок на 32,5 миллиарда евро, следует из документа.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи со спецоперацией на Украине. ЕС в пятницу после долгого обсуждения согласовал десятый пакет ограничительных мер. Списки персональных санкций станут известны позднее, после официальной публикации.