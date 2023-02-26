Эксперт Тимофеев: новые санкции указали на необходимость снижать зависимость от Запада
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Новый пакет антироссийских санкций не стал шоком, но показал, что России рано расслабляться, заявил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
"Новые санкции стали холодным душем, напоминая, что… задачи, по системе расчетов и импортозамещению, требуют дальнейшей работы", — сказал он РИА Новости.
В пятницу США и Великобритания объявили о расширении ограничительных мер в отношении РФ. В субботу ЕС утвердил десятый пакет санкций, включающий дополнительные запреты на экспорт и импорт.
По словам Тимофеева, эти меры нельзя назвать шокирующими, но они стали достаточно масштабными.
Эксперт считает преждевременными заявления о том, что Россия научилась жить в новой реальности. Так, включение в санкции новых российских банков еще больше ограничивает возможности для расчета и международных операций российских импортеров и экспортеров, сужая "финансовое окно во внешний мир".
Кроме того, участие партнеров РФ в параллельном импорте становится для них все рискованнее. Если раньше речь шла о бойкоте со стороны отдельных компаний, то теперь контрагентам может грозить даже уголовное наказание, например, в США, подчеркнул эксперт.
Санкции в отношении СМИ не повлияют на экономику, но они стали ожидаемым политическим шагом, добавил Тимофеев.
Он заявил, что России все еще предстоит решить "две базовые задачи": выстроить независимую от Запада систему расчетов и импортозамещения или найти альтернативных поставщиков и уйти от зависимости от Запада.
https://1prime.ru/world/20230226/839912111.html