МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Новый пакет антироссийских санкций не стал шоком, но показал, что России рано расслабляться, заявил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Forbes: Запад опозорился в борьбе с Россией

"Новые санкции стали холодным душем, напоминая, что… задачи, по системе расчетов и импортозамещению, требуют дальнейшей работы", — сказал он РИА Новости.

В пятницу США и Великобритания объявили о расширении ограничительных мер в отношении РФ. В субботу ЕС утвердил десятый пакет санкций, включающий дополнительные запреты на экспорт и импорт.

По словам Тимофеева, эти меры нельзя назвать шокирующими, но они стали достаточно масштабными.

Эксперт считает преждевременными заявления о том, что Россия научилась жить в новой реальности. Так, включение в санкции новых российских банков еще больше ограничивает возможности для расчета и международных операций российских импортеров и экспортеров, сужая "финансовое окно во внешний мир". Американский ведущий предупредил об "ужасном исходе" для США

Кроме того, участие партнеров РФ в параллельном импорте становится для них все рискованнее. Если раньше речь шла о бойкоте со стороны отдельных компаний, то теперь контрагентам может грозить даже уголовное наказание, например, в США, подчеркнул эксперт.

Санкции в отношении СМИ не повлияют на экономику, но они стали ожидаемым политическим шагом, добавил Тимофеев.

Он заявил, что России все еще предстоит решить "две базовые задачи": выстроить независимую от Запада систему расчетов и импортозамещения или найти альтернативных поставщиков и уйти от зависимости от Запада.