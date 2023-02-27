МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам своей поездки в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН, посвященной украинскому конфликту, пожаловался на Россию, напряженность в отношениях Китая и США, а также на отсутствие единства в мире и "накапливающиеся кризисы". Боррель дал неожиданную оценку российской экономике

"Эти три дня в Нью-Йорке подтвердили старую поговорку о том, что ООН — это отличное зеркало состояния мира. Если посмотреть за пределы Украины, то становится ясно, что глобальные кризисы накапливаются, но глобальная реакция либо заблокирована, либо недостаточна. Не хватает лидерства и единства. Российская война, а также напряженность в отношениях между Китаем и США рвут ткань того, что мы называем "основанным на правилах международным порядком", — написал Боррель в соцсетях.

При этом глава евродипломатии уверен, что многие страны в мире "видят потенциал в усилении роли ЕС". "Они видят в нас предпочтительного партнера, будь то в качестве противовеса Китаю или как более надежного и последовательного партнера, чем США. Они считают нас более приверженными международным нормам и многосторонней системе и более внимательными к интересам развивающегося мира", — считает Боррель.

Он напомнил, что "ни один другой партнер не предлагает более систематическую поддержку работе ООН", чем Евросоюз, но отметил, что в ближайшем будущем ЕС "должен быть более активным и внимательным к растущим потребностям и ожиданиям мира, полного кризисов".

ГА ООН ранее приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". За резолюцию голосовала 141 страна, семь были против, 32 воздержались. Насколько можно судить по тексту, авторы придерживаются украинского взгляда на "справедливый мир". В нем говорится, что "Генеральная Ассамблея призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН". Как отмечается в резолюции, ГА ООН подтверждает приверженность единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Резолюция требует от РФ немедленно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ".

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.