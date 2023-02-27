МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Невзирая на заявления политиков, в западном обществе ослабевает поддержка Украины, пишет обозреватель издания Focus Габор Штайнгарт. США намерены предоставить Украине дополнительную бюджетную поддержку

Как отметил обозреватель, "неудобная правда такова: Украине и ее президенту становится одиноко". По словам Штайнгарта, за заявлениями политиков Запада о поддержке Украины скрывается огромная территория, населенная теми, кто бойкотирует санкции, пацифистами и политическими противниками Киева — и эти группы опасны для Украины.

Иллюстрируя этот тезис, автор указывает, что сегодня многие западные компании по-прежнему покупают российские товары, в том числе подсанкционные, Европа в целом продолжает закупать российский газ, а санкционные товары из России поставляются в Германию.

При этом по всему миру, отмечает Штайнгарт, распространяются пацифистские настроения, и многие люди призывают к скорейшему и ненасильственному прекращению военных действий.

Наибольшую опасность для Украины, на взгляд автора, представляет собой группа политиков, которые открыто выступают против накачки Киева оружием. Ярким представителем этой группы, в частности, является "консервативный соперник" Дональда Трампа — губернатор Флориды Рон Десантис и, собственно, сам бывший президент США. Оба политика жестко критикуют Джо Байдена за игнорирование интересов и забот собственных граждан в угоду Украине.