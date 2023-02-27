МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Если Брюсселю приходится вводить десятый пакет санкций против России менее чем за год, это означает, что вводимые Евросоюзом ограничения не работают, заявил телеканалу NBC News французский политик Флориан Филиппо. В Финансовом университете подсчитали ущерб для России от новых санкций

По его мнению, введение уже десятого по счету пакета санкций говорит о том, что рестрикции оказываются неэффективными. А значит, подчеркнул Филиппо, нужно их отменить, ведь ограничения ведут к бедности, бьют по европейской культуре, промышленности и вызывают рост цен.

В то же время он выразил уверенность, что европейские лидеры должны искать пути мирного урегулирования конфликта — перейти к переговорам и спокойно обсуждать многолетние проблемы.

При этом политик отметил, что французские СМИ следуют исключительно американской риторике.