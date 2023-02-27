Французский политик дал парадоксальную оценку санкциям Евросоюза
Политик Филиппо: если вводится уже десятый санкицонный пакет, значит, санкции не работают
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Если Брюсселю приходится вводить десятый пакет санкций против России менее чем за год, это означает, что вводимые Евросоюзом ограничения не работают, заявил телеканалу NBC News французский политик Флориан Филиппо.
По его мнению, введение уже десятого по счету пакета санкций говорит о том, что рестрикции оказываются неэффективными. А значит, подчеркнул Филиппо, нужно их отменить, ведь ограничения ведут к бедности, бьют по европейской культуре, промышленности и вызывают рост цен.
В то же время он выразил уверенность, что европейские лидеры должны искать пути мирного урегулирования конфликта — перейти к переговорам и спокойно обсуждать многолетние проблемы.
При этом политик отметил, что французские СМИ следуют исключительно американской риторике.
https://1prime.ru/world/20230227/839914613.html
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