СМИ: Турция и ООН хотят получить от Запада гарантии по выходу агропродукции РФ на рынки
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Турция и ООН работают для получения железобетонных гарантий по выходу российской агропродукции и аммиака на рынки, ждут от Запада их обнародования, что поможет продлению и эффективной работе "зерновой сделки", заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Срок действия "зерновой сделки" завершается 18 марта. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что Анкара получила гарантии Вашингтона по выходу российской агропродукции на рынки и призвала США обнародовать это.
"Да, мы хотим получить гарантии от западных стран, что не будет никаких препятствий (по выходу российской продукции и аммиака). На данный момент имеются препятствия по логистике, страховке и оплате. Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии, причем чтобы это было обнародовано. Это, конечно же, поможет беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы", — сказал собеседник агентства.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://1prime.ru/world/20230227/839914956.html