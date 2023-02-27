МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Турция и ООН работают для получения железобетонных гарантий по выходу российской агропродукции и аммиака на рынки, ждут от Запада их обнародования, что поможет продлению и эффективной работе "зерновой сделки", заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. СМИ узнали детали переговоров по продлению зерновой сделки

Срок действия "зерновой сделки" завершается 18 марта. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что Анкара получила гарантии Вашингтона по выходу российской агропродукции на рынки и призвала США обнародовать это.

"Да, мы хотим получить гарантии от западных стран, что не будет никаких препятствий (по выходу российской продукции и аммиака). На данный момент имеются препятствия по логистике, страховке и оплате. Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии, причем чтобы это было обнародовано. Это, конечно же, поможет беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы", — сказал собеседник агентства.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.