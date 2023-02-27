В Японии оценили необходимость сверхмягкой монетарной политики
Будущий глава Банка Японии Уэда назвал сверхмягкую монетарную политику оправданной
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Будущий глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в понедельник о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика центрального банка представляется оправданной. При этом он предложил способы уменьшения побочных эффектов продолжительного смягчения.
"Возникают различные побочные явления, но текущая политика Банка Японии представляется необходимой и оправданной" с точки зрения достижения целевого уровня инфляции в 2%, сказал Уэда на слушаниях в верхней палате парламента.
Уэда является кандидатом правительства на пост главы центрального банка.
https://1prime.ru/world/20230227/839915355.html
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