АНКАРА, 27 фев — ПРАЙМ. Россия занимает конструктивную позицию на переговорах о продлении "зерновой сделки", сообщили РИА Новости со ссылкой на источник. СМИ узнали детали переговоров по продлению зерновой сделки

По словам собеседника агентства, российская сторона рассчитывает, что ее продукция начнет выходить на рынки, как это предусматривают положения Стамбульских соглашений. Данный вопрос остается единственным затруднением, добавил он.

"Поэтому необходимо устранить все сложные моменты, над чем мы соответственно работаем", — сообщил источник.

Россия, Турция, Украина и ООН в июле прошлого года подписали пакет соглашений, получивший название "зерновой" или "продуктовой сделки". Договоренности предусматривают содействие поставкам украинской продукции из портов в Черном море, а также снятие барьеров для российского экспорта.

В ноябре сделку продлили еще на 120 дней — до 18 марта, однако Киев рассчитывает на дальнейшее продление еще минимум на год и включение в нее новых украинских портов.