МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Евросоюз расходует на вооружение Украины средства, которые мог бы направить на поддержку аграриев во Франции или строительство дорог в Польше, пишет Financial Times. Forbes: Запад опозорился в борьбе с Россией

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в беседе с изданием вспомнил, что страны ЕС скептически отнеслись к предложению направить средства из Европейского фонда мира на покупку оружия для Киева. По его словам, в Европейском союзе такие меры считались недопустимыми, но в конечном счете "это табу было нарушено".

"На следующий день союз, деньги которого ранее использовались для субсидирования французских молочных фермеров и польских автомагистралей, отправлял на Украину оружие", — говорится в статье.

Как отмечается, такое решение поддержали не все страны. Так, Венгрия выступала против использования фонда в рамках украинского конфликта, но в конечном счете уступила при условии, что направляемое Киеву вооружение не будет проходить через ее территорию. Эксперт сравнил новые санкции Запада с холодным душем

Кроме того, возник вопрос о том, соответствует ли поставка оружия Украине официальной миссии фонда, которая заключается в поддержании мира и предотвращении конфликтов. Некоторые дипломаты отмечали, что поставки оружия сдвигают акцент с поддержки нуждающихся европейских стран.

"Спустя год этот шаг по-прежнему воспринимается как слишком агрессивный и способный спровоцировать растущую реакцию со стороны Москвы", — отмечает FT.

Ранее Москва направляла странам-членам Североатлантического альянса ноту в связи с поставками вооружения на Украину. В МИД РФ заявляли, что НАТО "играет с огнем", снабжая Киев оружием, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что такие шаги не способствуют урегулированию конфликта.