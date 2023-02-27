МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Число желающий вступить в БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) государств увеличилось до 20, сообщил министр иностранных дел РОССИИ Сергей Лавров. Аналитик оценил возможное вступление Индонезии в БРИКС

Глава внешнеполитического ведомства в понедельник выступил на открытии совещания с руководителями территориальных органов-представителей МИД в российских регионах.

"Показательно, что именно за последние пару лет, включая истекший первый год проведения специальной военной операции, количество стран, которые хотят присоединиться к БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, резко возросло", — сказал он.

По словам Лаврова, желание вступить в организации выразили страны Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.