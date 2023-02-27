АСТАНА, 27 фев — ПРАЙМ. Казахстан ликвидировал торговое представительство в России, кабмин страны принял соответствующее постановление, документ опубликован в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов. Казахстан предложил "Газпрому" построить газопровод в Китай

"Правительство Республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", — говорится на портале нормативно-правовых актов.

Ранее минторговли Казахстана разместило на портале "Открытые нормативные правовые акты" для публичного обсуждения проект постановления о намерении закрыть торгпредство в РФ.

Позже ведомство сообщило, что решение о закрытии связано с оптимизацией работы госорганов. Минторговли пояснило, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении. Решение не повлияет на функционирование торгового представительства РФ в Казахстане и на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом. Россия является основным торгово-экономическим партнером республики, отметили в министерстве. Казахстан временно запретил вывоз угля автотранспортом

Вице-премьер, министр финансов республики Ерулан Жамаубаев, комментируя намерение казахстанских властей закрыть торговое представительство в РФ, подчеркивал, что Казахстан и Россия эффективно решают вопросы сотрудничества в рамках деятельности Евразийской экономической комиссии. По его словам, в Москве функционирует посольство Казахстана, его численность достаточная, в дипмиссии работают представители разных госструктур, которые "могут быть переброшены на решение других вопросов, не менее важных".