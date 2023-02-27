Кремль назвал новые европейские санкции "абсурдными"
Песков назвал включение в санкционный список ЕС врачей и правозащитников абсурдом
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. У Евросоюза остается все меньше возможностей для расширения санкций, но включение в новый пакет врачей и правозащитников было абсурдным решением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Европейский союз в субботу принял уже десятый пакет санкций против РФ. Он предусматривает новые запреты на экспорт и импорт товаров, а также персональные ограничения, под которые попали в том числе хирург Леонид Рошаль и омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова.
"Все это, конечно же, абсурдно", — сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что в вопросе санкционных мер уже наблюдается "определенный дефицит" для выбора новых объектов, этим можно объяснить "нелогичное" включение в списки тех или иных лиц.
Песков считает, что Запад продолжит "абсурдным образом" расширять санкции, включая туда "всех подряд".
При этом россияне, которые оказались под санкциями ЕС, уже состоялись, поэтому они не испытают дискомфорта из-за решения Брюсселя, добавил пресс-секретарь главы государства.
https://1prime.ru/world/20230227/839918960.html
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