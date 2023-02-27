ТАШКЕНТ, 27 фев — ПРАЙМ. "Нулевая" ставка импортной пошлины на ввоз сложных удобрений установлена до 1 января 2025 года в Узбекистане, следует из постановления президента страны Шавката Мирзиеева. Срыв продуктовой сделки обернется катастрофой, заявил источник

"Определить, что к минеральным удобрениям (коды ТН ВЭД 3105 59 000 0, 3105 40 000 0, 3104 30 000 0, 3105 30 000 0 и 2835 29 900 0), импортируемым до 1 января 2025 года, применяется "нулевая" ставка таможенной пошлины", — говорится в тексте документа, размещенного на сайте национальной базы законодательства Lex.uz,

В перечисленные товарные группы входят сложные минеральные удобрения, содержащие два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий).

Данная мера принята в рамках поддержки деятельности производителей хлопка-сырца в Узбекистане, отмечается в постановлении.