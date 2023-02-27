Узбекистан установил "нулевую" пошлину на импорт сложных удобрений
Узбекистан ввел "нулевую" пошлину на импорт сложных минеральных удобрений до 2025 года
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ТАШКЕНТ, 27 фев — ПРАЙМ. "Нулевая" ставка импортной пошлины на ввоз сложных удобрений установлена до 1 января 2025 года в Узбекистане, следует из постановления президента страны Шавката Мирзиеева.
"Определить, что к минеральным удобрениям (коды ТН ВЭД 3105 59 000 0, 3105 40 000 0, 3104 30 000 0, 3105 30 000 0 и 2835 29 900 0), импортируемым до 1 января 2025 года, применяется "нулевая" ставка таможенной пошлины", — говорится в тексте документа, размещенного на сайте национальной базы законодательства Lex.uz,
В перечисленные товарные группы входят сложные минеральные удобрения, содержащие два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий).
Данная мера принята в рамках поддержки деятельности производителей хлопка-сырца в Узбекистане, отмечается в постановлении.
https://1prime.ru/world/20230227/839919741.html
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