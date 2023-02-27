МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Уже пять продуктовых сетей в Великобритании ограничили продажу ряда фруктов и овощей из-за плохого урожая в странах-поставщиках, передает Daily Mail. СМИ: итальянские рестораны в Британии остались без помидоров

К такой мере прибегли в том числе Asda и Morrisons, ограничения затронули салат, перец, цветную капусту, малину, помидоры и огурцы. На прошлой неделе популярная среди британцев сеть дисконтных супермаркетов Lidl решила продавать перцы, помидоры и огурцы в количестве до трех штук на одного покупателя, хотя в некоторых магазинах еще есть достаточные запасы продуктов.

Британский министр по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству Марк Спенсер в понедельник встретился с руководством продуктовых сетей. Он призвал решить вопрос с дефицитом продукции и разобраться, как не допустить повторения ситуации в дальнейшем.

Ранее издание Daily Telegraph сообщало, что в Британии наблюдается нехватка помидоров. Как уточняется, основная часть поставок в страну после выхода из ЕС шла из Марокко, но в этом году страна испытала проблемы с урожаем после наводнений и похолодания. Другой поставщик — Испания — также оказался под влиянием продолжительных холодов. Ситуацию усугубило подорожание удобрений на фоне украинского кризиса.