МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Великобритания и Европейский союз согласовали новую сделку по торговым отношениям в рамках североирландского протокола после Brexit, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве. Британская оппозиция предрекла дальнейшее ухудшение экономики страны

"Соглашение было достигнуто. Сделка заключена", — приводит телеканал слова источника.

В понедельник британский премьер Риши Сунак встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Виндзоре для обсуждения деталей сделки.

В марте Еврокомиссия сообщала о начале процедуры разбирательства с Великобританией за нарушение страной договоренностей, достигнутых в рамках Brexit. Сообщалось, что ЕК направила Британии письмо с официальным уведомлением о нарушении основных положений Протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательства добросовестности в соответствии с Соглашением о выходе из ЕС. Супермаркеты в Британии ограничили продажу фруктов и овощей

Великобритания объявила о продлении до октября срока действия упрощенного режима проверок товаров британских супермаркетов и других компаний, ведущих торговую деятельность в Северной Ирландии. Этим остался недоволен ЕС, поскольку, согласно североирландскому протоколу, регион остается в составе единого рынка товаров, а, следовательно, товары, прибывающие из Великобритании, должны проходить европейские процедуры контроля. Британия аргументировала свое решение желанием не допустить появления в североирландских продовольственных магазинах пустых полок.

Великобритания покинула Евросоюз 31 января 2020 года, и 1 января 2021-го завершился переходный период в их отношениях. В связи с этим между сторонами начал действовать, однако в предварительном формате, договор о торговле и сотрудничестве.