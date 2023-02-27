БРЮССЕЛЬ, 27 фев — ПРАЙМ. Минфин Бельгии отчитался о заморозке российских активов на 58 миллиардов евро, что стало самой крупной суммой среди государств Евросоюза. В Германии заявили о готовности к прекращению транзита нефти через "Дружбу"

"Казначейство заморозило российских активов на 58 миллиардов евро. Речь идет о самой большой сумме среди государств-членов ЕС. Кроме того, было заблокировано российских финансовых транзакций на сумму 191 миллиард евро", — говорится в заявлении министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема, размещенном на его сайте.

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.

Также сообщалось о заморозке активов на 20 миллиардов евро, принадлежащих частным лицам и организациям в России.

ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ АВТО

Власти Бельгии запретили в 2022 году экспорт в Россию более 1 тысячи автомобилей из-за санкций Евросоюза, говорится в заявлении министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема, размещенном на его сайте.

"В прошлом году была проведена проверка более 10 тысяч автомобилей в Зебрюгге. Было принято решение, что 1087 автомобилей не могут быть отправлены в Россию", — пояснил министр.

Ранее ЕС запретил экспорт ряда наименований товаров класса люкс в Россию, в том числе автомобилей, стоимость которых превышает 50 тысяч евро.

По словам министра финансов, бельгийская таможня значительно усилила контроль за экспортом и импортом товаров в Россию и в Белоруссию после начала СВО.

"В общей сложности было проверено физически 7925 контейнеров", — сообщил министр. В настоящее время 529 контейнеров задержаны в бельгийских портах для дальнейших проверок.

По итогам проверок в 2022 году было составлено и передано в прокуратуру 19 протоколов о нарушениях правил импорта и экспорта. Готовится еще 15 таких протоколов, указали в министерстве.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.