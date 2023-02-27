МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Счета британцев за электроэнергию вырастут в среднем на 500 фунтов в год, несмотря на снижение максимально допустимого размера годовых счетов почти на 1000 фунтов, сообщает в понедельник издание Independent. Супермаркеты в Британии ограничили продажу фруктов и овощей

Британский энергорегулятор Ofgem ранее заявил, что с 1 апреля снижает предельную сумму счета за электроэнергию с 4279 до 3280 фунтов стерлингов в год. По мнению Ofgem, это может способствовать снижению счетов потребителей к лету 2023 года.

"Однако потребители будут платить примерно на 20% больше по своим счетам — около 500 фунтов стерлингов — так как правительственная программа, <…> нацеленная на помощь британцам с их счетами за электричество, с апреля будет не такой щедрой и средний чек будет составлять 3000 фунтов стерлингов", — пишет газета.

С апреля финансовую поддержку будут получать только те, чьи счета будут превышать 3000 фунтов, а не 2500, как это происходит сейчас, сообщается в статье.

Если власти не внесут изменения в эту политику, число британцев, неспособных оплатить свои счета, увеличится в два раза, утверждает издание.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.