МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Эффект десятого пакета санкций ЕС против РФ будет ограниченными, российские компании и банки подготовились к рестрикциям, заявил исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов. СМИ: счета британцев за электричество продолжат расти

"На практике эти меры мало что меняют. Ведь цепочки поставок были прерваны еще задолго до введения формальных ограничений, то есть сейчас эти ограничения закрепили статус-кво. Российские компании и банки, насколько можно судить, к объявленным рестрикциям оказались вполне готовы, поэтому эффект десятого пакета, я думаю, можно считать достаточно ограниченным", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он также добавил, что ограничения на транзит ряда товаров через территорию РФ ударит по Евросоюзу, ему придется искать иные пути для поставок, это также является давлением на третьи страны.

По его словам, каждый новый пакет санкций ЕС выполняет задачу "доведения до ума" тех санкций, которые Евросоюз принимает в предыдущем пакете, таким образом он пытается "сделать работу над собственными ошибками и собственными недочетами".

Логвинов также отметил, что задержка в принятии десятого пакета санкций "пошла на пользу тем, кто выступал в пользу ужесточения рестрикций", потому что их требования были зафиксированы в итоговом заявлении "семерки".

"Это означает, что, когда будет вестись работа над следующим еэсовским пакетом, то уже все будут показывать пальцем на то, что заложено в итоговом заявлении "семерки". И уже тем странам, которые по разным причинам все-таки держались и выступили за то, чтобы какие-то положения не вошли в десятый пакет санкций, им уже в следующий раз будет сложнее держать удар, и в общем-то их будут заставлять ориентироваться на "семерку", — пояснил дипломат.

ЕС 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.