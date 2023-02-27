МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о серьезных правовых препятствиях для конфискации 300 миллиардов долларов российских активов, замороженных в результате западных санкций, передает агентство Reuters. Казахстан не планирует экспортировать газ следующей зимой

В понедельник Йеллен прибыла с необъявленным визитом в Киев и сделала там несколько заявлений.

"Йеллен сообщила…, что все еще существуют значительные юридические препятствия для полной конфискации активов российского Центробанка на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных в результате санкций", — говорится в публикации агентства.

Глава минфина также объявила о трансфере 1,25 миллиарда долларов из транша экономической помощи для Киева, общая сумма которого составляет 9,9 миллиарда.

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.