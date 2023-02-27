БУДАПЕШТ, 27 фев — ПРАЙМ. Взрыв газопровода "Северный поток" является терактом, и Венгрия с Сербией дали понять, что в случае подобного вывода из строя газопровода на юге Европы, виновным не получится легко отделаться и "замести все под ковер". Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиационного завода

"Хотел бы напомнить, что южный интерконнектор, по которому газ поступает в Венгрию, стал ударной силой венгерской экономики. Взрыв "Северного потока", который, как вы знаете, произошел, был просто терактом, кто бы его ни совершил, это была террористическая акция", — сказал Орбан, выступая в парламенте перед началом весенней сессии. Трансляцию выступления вел телеканал М1.

Премьер Венгрии отметил, что "если это сделали на севере только для того, чтобы в Европу не поступал газ из России, то это могут сделать и на юге".

"Мы вместе с Сербией дали понять, что если это произойдет, не получится так просто отделаться, замести под ковер, как это делают сейчас с взрывом "Северного потока", — подчеркнул Орбан.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что нападение на трубопроводы "Северного потока" должно расцениваться как теракт, Будапешт поддерживает проведение подробного всестороннего расследования. По его словам, механизм расследования произошедшего на трубопроводах "Северного потока" должна предоставить ООН.

Власти Венгрии ранее неоднократно заявляли, что после вывода из строя "Северного потока" газопровод, проходящий через Турцию, остался единственным маршрутом, по которому газ может поступать из России в Европу. Венгерская стороны подчеркивала, что маршрут является надежным и безопасным благодаря добросовестности стран-посредников.

Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард — через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.