МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Европейские юристы оспорили в Суде ЕС запрет на оказание юридических услуг юрлицам из России, который был введен в рамках очередного пакета санкций еще в 2022 году, следует из документа, опубликованного в понедельник в Официальном журнале ЕС. Юристы объяснили, почему Euroclear прекратил рублевые операции

Иск против Совета Евросоюза подало Объединение французских профсоюзов адвокатов ACE-Avocats. В нем указывается, что такое решение Совета ЕС противоречит Хартии об основных правах Евросоюза, а также ряду решений Суда ЕС, которые подтверждают, что адвокаты должны иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу.

Шестого октября прошлого года Совет Евросоюза запретил оказание юридических услуг российскому правительству, компаниям, зарегистрированным в России. При этом допускаются исключения, которые должны быть одобрены властями конкретной страны ЕС.

Как ранее сообщили РИА Новости в Коллегии адвокатов Брюсселя, ее глава Эмманюэль Плассшарт выступил с заявлением, в котором назвал это решение Совета ЕС неприемлемым.

По его мнению, такое решение является "опасным прецедентом, направленным против фундаментального права, которым должно обладать любое физическое или юридическое лицо". Речь идет о праве на реализацию защиты своих интересов, получение консультаций по своим обязательствам, праве выбирать адвоката для защиты по собственному желанию.