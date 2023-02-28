МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Токио замораживает активы 39 человек и 73 организаций из России, сообщил МИД Японии. Япония в январе резко снизила товарооборот с Россией

В числе тех, на кого наложены санкции, — заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин, Александр Харичев и Борис Рапопорт из администрации президента России, начальник Главного вычислительного центра Генерального штаба Вооружённых сил России Роберт Баранов, двоюродный брат Рамзана Кадырова, секретарь совбеза Чечни Турпал-Али Ибрагимов, президент концерна "Калашников" Алан Лушников и другие.

Среди организаций, чьи счета замораживает Япония, НПО "Квант", компании "Лахта парк" и "Лахта Плаза", АО "Петровский электромеханический завод "Молот", Саратовский радиоприборный завод, Завод Кулакова, АО НИИ Мортеплотехники, Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент", АО "Электротяга", Ступинское машиностроительное производственное предприятие (СМПП), Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ), ЦМКБ "Алмаз", Балтийский завод, Адмиралтейские верфи, КБ "Вымпел", "Судоэкспорт", морское бюро машиновстроения "Малахит", "Красное Сормово" и другие.

В число попавших под санкции Токио вошли также "Росбанк" и группа "Вагнер".