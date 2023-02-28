МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира с состоянием 187 миллиардов долларов, гласит рейтинг миллиардеров Блумберг. Акционеры Tesla подали коллективный иск против компании и Маска

На втором месте находится глава и владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно, состояние которого оценивается в 185 миллиардов долларов.

В декабре 2022 года Арно опередил Маска, отодвинув главу Tesla и SpaceX на второе место. Как пишет издание, январский рост акций Tesla, акционером которой является и сам Маск, позволило ему вернуться на вершину рейтинга.

На третьем месте в списке стоит основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 117 миллиардов долларов.