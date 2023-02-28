МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Конфликт вокруг Украины и растущее напряжение между Вашингтоном и Пекином привели к "слоубализации", пишет Bloomberg со ссылкой на комментарий бывшего руководителя ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса. В Китае раскрыли секрет поразительной устойчивости российской экономики

Он выразил уверенность, что сейчас мир переживает период возобновления соперничества великих держав, когда геополитика в значительной степени определяет возможности экономики, торговли и инвестиций.

"Глобализация ни в коем случае не закончилась, но теперь она стала "слоубализацией", когда рост мировой торговли стал намного более пологим", — цитирует Петреуса издание.

Индия, Филиппины, Вьетнам или Мексика, как отметил бывший чиновник, не смогут заменить мощный потенциал Китая.

Ранее в докладе Всемирной торговой организации было упомянуто, что мировая торговля сохранила устойчивость, и в целом показатели за 2022 год были довольно хорошими, несмотря на последствия, вызванные конфликтом вокруг Украины.