МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. США нужно раз и навсегда понять, что на стороне России в текущем кризисе выступает практически все Южное полушарие, заявил обозреватель портала American Thinker Андреа Видбург. Экс-глава ЦРУ предупредил мир о новой проблеме

Она подчеркнула очевидность того, что "глобальный Юг" уже сделала свой выбор — даже в условиях беспрецедентного давления со стороны стран Запада, он продолжает вести надежный бизнес с Москвой.

"Сейчас Украина получает мощнейшую поддержку со стороны Европы, которая боится русских как огня, и со стороны США, которые питают склонность к аутсайдерам, плюс тут большую роль играют и политики, набивающие карманы деньгами, якобы направленными на помощь Украине. Но важно другое: за исключением новозеландской и австралийской англосферы, большая часть южного полушария поддерживает Россию. То есть не только Китай поддерживает Путина; это почти везде в этой части мира", — написала обозреватель.

Видбург объяснила, что страны Южного полушария симпатизируют России гораздо больше, поскольку доверие к Западу подорвано уже давно.

"В то время как Запад одержим гендерами, блокировками и изменением климата, южное полушарие живет в реальном мире, где есть бедность, голод и высокие цены на энергию", — добавила она. В Китае раскрыли секрет поразительной устойчивости российской экономики

При этом не стоит забывать о том, что именно Россия, Китай и Индия предоставили странам юга вакцины от COVID-19, напомнила обозреватель.

"Америка больше не доминирует в мировой экономике, Запад перестал быть главенствующей силой, и сейчас у глобального Юга действительно есть другие варианты. Это очевидный факт, и он даже не требует пояснений. Международному порядку, основанному на правилах, которые устанавливает или меняет по своему собственному желанию Вашингтон, уже не доверяют, и он постепенно приходит в упадок. И это все — плоды лицемерия Запада", — подытожила Видбург.

Ранее сингапурский экс-дипломат Кишор Махбубани заявил, что значимая часть государств не стала вводить против России санкции, так как не верит в версию западных стран о конфликте на Украине.