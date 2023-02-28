БРЮССЕЛЬ, 28 фев — ПРАЙМ. В Евросоюзе напомнили, что их санкции не носят экстерриториальный характер, но в Евросоюзе контролируют их правильное исполнение и борются с обходом, особенно, третьими странами. Экс-глава ЦРУ предупредил мир о новой проблеме

"Наша позиция остается неизменной: санкции Евросоюза не носят экстерриториальный характер. Конечно, особенно в контексте России и Украины, мы постоянно работаем над тем, чтобы они правильно исполнялись, и чтобы их не обходили, особенно третьи страны", — сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

По его словам, для борьбы с обходом санкций был назначен специальный представитель ЕС по санкциям.

Бывший посол ЕС в США Давид О'Салливан был назначен на пост спецпредставителя по санкциям 13 декабря прошлого года. Согласно заявлению Еврокомиссии, к исполнению своих новых обязанностей он приступил во второй половине января этого года. О"Салливан заявил, что намерен предотвращать обход санкций против России путем диалога с третьими станами, но не исключает и ограничительных мер против тех, кто помогает нарушать санкционный режим. По его словам, сами страны могут и не желать обхода санкций, но при этом констатируется "подозрительный" рост экспорта ЕС в эти государства, которые, в свою очередь, наращивают экспорт в Россию.

Он подтвердил, в частности, что речь идет о таких странах как Сербия и Турция. Он также упомянул в этом контексте государства Закавказья, Казахстан, Узбекистан, Киргизию. О"Салливан также сообщил, что намерен посетить ОАЭ. Чиновник напомнил, что в самом ЕС обход санкций признан уголовным преступлением, и сейчас готовится директива, которая призвана унифицировать наказание за обход санкций в разных странах сообщества.

С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил десять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.